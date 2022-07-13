Первые россияне уже обратились за визами на въезд в Украину

За визами в Украину обратились десять россиян. Визовый режим в Украине работает с 1 июля.

Шесть из претендентов подали анкету на краткосрочные визы. Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко.

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10 россиян хотят оформить визу для проезда в Украину

За вторую неделю появилось десять визовых анкет. По состоянию на 11 июля 10 граждан России обратились за украинскими визами, предоставив соответствующие документы,

– сообщил Николенко.

Среди россиян, желающих посетить Украину, есть те, у которых есть частные цели. Известно, что четверо из десяти хотят долгосрочных виз на воссоединение с семьей.

Все подавали документы за пределами России

Николенко говорит, что все россияне подавали анкету через украинские дипломатические учреждения за границей. В россии такая функция еще недоступна.

Люди подавались в четырех странах: Германии, Польше, Кыргызстане и Венгрии. Рассмотрение документов и принятие решений по визе длится стандартно 10 дней.

Если принимать стандартную визовую процедуру, это 10 дней. Но учитывая то, что соискателями визы являются граждане государства-агрессора, здесь будет осуществляться более плотная проверка, поэтому срок рассмотрения визы будет дольше 10 дней,

– добавил спикер МИД.

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