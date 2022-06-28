Россияне уже подбираются к самому Лисичанску, – советник главы МВД о ситуации на Донбассе

Оккупанты наносят ракетные удары по всей территории Украины, но до сих пор самой горячей точкой на фронте остается Лисичанск. Российские захватчики уже подбираются к городу и пытаются его блокировать.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив. По его словам, самая сложная ситуация на подступах к Лисичанску с южной стороны.

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В частности, речь идет о Верхнекаменке, где расположен Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, а также возле Лисичанского желатинового завода.

Они (российские захватчики, – 24 канал) уже подбираются к Лисичанску. Поэтому там наиболее неспокойно,

– заявил Андрусив.

В то же время, на Славянском направлении ситуация контролируемая. Андрусив говорит, что оккупанты пытаются продвинуться от Богородичного, но им это не удается.

"К сожалению, россияне начали массированные обстрелы города. Поэтому, если есть возможность, то лучше оттуда выезжать", – сказал он.

Советник главы МВД добавил, что до Славянска враг еще долго будет добираться, а может и никогда не дойдет, если нам поставят вооружение. "Но это направление для них приоритетное и они начинают беспощадно обстреливать жилые кварталы", – ответил он.

Андрусив отметил, что оккупанты остановились почти повсюду, кроме Лисичанска. Там они пытаются дожать свой частичный успех, который они развили после оцепления Горного и Золотого.

Если там ВСУ их остановят, то я думаю, что оккупанты будут вынуждены брать достаточно длинную паузу на несколько недель, и это время они будут использовать, чтобы нас бомбить,

– считает он.

Какая ситуация в Лисичанске: последние новости

Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, российские военные продолжают штурмовать Лисичанск. Это они делают с южного и юго-западного направлений. Он также подтвердил, что бои продолжаются между Волчеяровкой, а также нефтеперерабатывающим заводом.

В Генштабе ВСУ говорят, что враг возлагает большие надежды на окружение сил наших героев вблизи Лисичанска.

Кроме того, российские военные все еще пытаются установить контроль над дорогой Бахмут – Лисичанск.

Американский Институт изучения войны сообщил, что российские оккупанты продвинулись ближе к Лисичанску. Однако это не помогло им отрезать город от линий связи.

В целом, ситуация в Лисичанске сложная. Местные власти настойчиво призывают людей выехать из города.

Так, российские оккупанты 27 июня обстреляли мирных жителей Лисичанска, набиравших воду. К сожалению, жертвами захватчиков стали 8 человек. Оккупанты ударили по людям из РСЗО "Ураган".

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