Оккупанты внутренне готовы к поражению: Зеленский в обращении подвел итоги дня
Владимир Зеленский вечером 12 мая традиционно обратился к украинцам. Президент отметил, что этот день был санкционным.
Утверждено 5 санкционных пакетов
Президент рассказал, что в течение дня утверждены 5 санкционных пакетов. Их очень тщательно готовили в СНБО, Кабинете Министров, Офисе Президента и других специальных службах.
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Зеленский отметил, что прежде всего говорится о "Запорожстале". Украина блокирует влияние на компанию со стороны страны-терориста. По словам украинского лидера, это влияние существовало благодаря разным подставным и оффшорным лицам.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
Президент подчеркнул, что часть, которую контролировала Россия через один из системных банков, конфискуют. Теперь она будет работать ради Украины и украинцев. Никакой связи страны-террористки в Украине не оставят.