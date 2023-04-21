Пока россияне сами себя бомбили в Белгороде: что происходило в Харькове
Известно, что 20 апреля вечером российский самолет Су-34 уронил на Белгород авиационную бомбу, предназначенную для бомбардировки украинских городов. У места попадания были повреждены жилые дома, а также сообщалось о пострадавших.
Несмотря на подобные провалы, российские оккупанты продолжают жестоко атаковать мирное население на прифронтовых территориях. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.
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19 апреля российские террористы цинично обстреляли Волчанск, выпустили две авиабомбы по центру города, попадания произошли по местному рынку и жилым кварталам. Известно, что погибли два человека, также были ранены супруги.
Не исключаем, что упавшая Белгороде ракета летела в Харьковскую область и не долетела,
– прокомментировала корреспондентка.
Россияне продолжают обстреливать Харьковщину
20 апреля, по данным Генштаба, россиянам все же удалось обстрелять девять населенных пунктов Харьковщины. Речь идет о северных приграничных территориях: Купянщине, Гоптовке, Казачей Лопане, Волчанске и Двуречной.
В Купянске снова разбиты два жилых здания, на месте были пожары. Двуречную и деревню Гусаровку враг обстреливал из минометов, произошел артобстрел. Однако, к счастью, минувшие сутки прошли без раненых и жертв.
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Что известно о падении бомбы в Белгороде
- 20 апреля россияне обстреляли сами себя авиационной бомбой ФАБ-1500, весом 1500 килограммов. В результате падения бомбы в Белгороде образовалась воронка радиусом 20 метров.
- Местные власти недолго скрывали последствия взрыва, сообщалось о трех пострадавших.
- Также известно, что вследствие ударной волны на крышу магазина выбросило автомобиль. Асфальт на месте буквально был вывернут, повреждены несколько авто, в домах рядом выбиты окна.