Пока россияне сами себя бомбили в Белгороде: что происходило в Харькове

Известно, что 20 апреля вечером российский самолет Су-34 уронил на Белгород авиационную бомбу, предназначенную для бомбардировки украинских городов. У места попадания были повреждены жилые дома, а также сообщалось о пострадавших.

Несмотря на подобные провалы, российские оккупанты продолжают жестоко атаковать мирное население на прифронтовых территориях. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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19 апреля российские террористы цинично обстреляли Волчанск, выпустили две авиабомбы по центру города, попадания произошли по местному рынку и жилым кварталам. Известно, что погибли два человека, также были ранены супруги.

Не исключаем, что упавшая Белгороде ракета летела в Харьковскую область и не долетела,

– прокомментировала корреспондентка.

Россияне продолжают обстреливать Харьковщину

20 апреля, по данным Генштаба, россиянам все же удалось обстрелять девять населенных пунктов Харьковщины. Речь идет о северных приграничных территориях: Купянщине, Гоптовке, Казачей Лопане, Волчанске и Двуречной.

В Купянске снова разбиты два жилых здания, на месте были пожары. Двуречную и деревню Гусаровку враг обстреливал из минометов, произошел артобстрел. Однако, к счастью, минувшие сутки прошли без раненых и жертв.

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