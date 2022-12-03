Как выглядит база россиян в самом центре Мариуполя: спутниковые снимки

Российские захватчики создали свои базы во временно оккупированном Мариуполе . Одну из них враги цинично разместили в самом центре временно оккупированного города.

Соответствующую спутниковую фотографию опубликовала американская аэрокосмическая компания. На фото видна российская база и абсурдная надпись врагов.

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Россияне разместили свою базу посреди Мариуполя

Россияне пытаются хоть как-то закрепиться на оккупированных территориях. Для этого даже посреди города создали свою военную базу.

Недавно в Мариуполе, в северной части города, построили российский военный комплекс,

– говорится в сообщении.

Более того, на фотографиях заметно, что на крыше виднеется красно-бело-голубая звезда русской армии. Также россияне написали: "Армия России. Жителям Мариуполя".

Хотя на самом деле украинцы на всей территории нашей страны, оккупированная она или свободная, уже давно поняли, что российская армия приносит только несчастье, разруху и смерти.



Как выглядит база россиян в Мариуполе / Фото Maxar

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