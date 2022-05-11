Россияне в Харьковской области приглушают сети сотовой связи

Во временно оккупированной части Харьковской области оккупанты приглушают сети сотовой связи.

Россияне боятся, что сольют информацию о перемещении их войск. Из-за этого страха и забирают у людей связь.

Важно В Харьковской области ВСУ освободили поселок Питомник, оккупанты перешли в оборону

Гражданских не выпускают

Местные жители многих населенных пунктов оккупированной Харьковской области остаются без электроэнергии и воды. Более того, оккупанты запрещают им выехать на территорию, подконтрольную Украине.

Перебивать связь – стандартная практика русских оккупантов. В частности, они прибегают к этому и на других оккупированных территориях. Например, на Херсонщине и Запорожье не было связи с 30 апреля до 4 мая. Захватчики намеренно хотят создать информационный вакуум для гражданских, отрезав их от связи с родными.

6 мая появились сообщения, что в Херсоне снова "вырубили" мобильную связь.

Обратите внимание! Еще 4 мая в Госспецсвязи предупреждали, что россияне могут вмешаться в работу мобильной связи. Собственно, потому что наемники Кремля имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины.

Это может происходить через "параллельную" переадресацию, когда вызов одновременно идет на 2 номера – непосредственного абонента и чужого номера.

Какая ситуация на харьковском направлении

В Генштабе ВСУ сообщили, что противник не предпринимал наступательных действий. Кроме того, захватчики перешли к обороне с целью замедления темпа наступления украинских войск.

Между тем, ВСУ демонстрируют успехи и понемногу выбивают россиян из Харьковщины. Например, уже освободили поселок Питомник. Президент Владимир Зеленский тоже отмечал, что армия постепенно оттесняет оккупантов от Харькова. Однако он попросил людей не распространять чрезмерные эмоции.

Несколько более тяжелая ситуация в районе Изюма. Там россияне готовят благоприятные условия для наступления. В последние дни захватчики пополняли запасы боеприпасов и материально-технических средств, занимались инженерным оборудованием передовых позиций и усиливали воздушную разведку.

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