Будут бежать и все бросать, – журналист из Казахстана сказал, какова судьба россиян в Крыму

Россияне активно готовятся к украинскому контрнаступлению и деоккупации Крыма. Потеря Крыма станет самым большим поражением президента России Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. Он добавил, что россияне не отдадут Крым без боя, а потому нужно готовиться к серьезному сражению.

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Для Путина это станет фиаско

По его словам, начиная с 2014 года, Путин постоянно использовал Крым, как важную личную геополитическую победу – ключевым его достижением у власти. Поэтому потеря полуострова станет для него шокирующим ударом, подобным политической смерти.

"Думаю, это будет серьезная битва, к которой нужно хорошо подготовиться. Украинские военачальники продемонстрировали всему миру, что способны решать самые сложные задачи, поэтому вопрос Крыма будет решен и Путин останется без единой победы. Это будет означать полное фиаско и превратит Путина в политический труп", – подчеркнул журналист.

Арман Шураев о путях деоккупации Крыма: смотреть видео

Шураев добавил, что россияне будут убегать с полуострова очень быстро. Особенно это касается семей военных и коллаборантов, которые в годы оккупации активно сотрудничали с россиянами и издевались над оставшимися украинцами.

Украина готовится к деоккупации Крыма