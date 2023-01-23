В Лондоне россиянке не захотели продать кольцо Cartier: забавное видео
Источник:Боже, какое конченое!
Пока в Украине уже 11 месяцев идет полномасштабная война, россияне за рубежом до сих пор делают вид, что ничего не понимают. Поэтому в сети иногда появляются забавные видео, где граждане России жалуются на "загнивающий Запад", где они сами и проживают.
Так случилось и с россиянкой в Лондоне, пытавшейся приобрести кольцо от Cartier. К слову, брендированное кольцо стоит 14 тысяч фунтов стерлингов.
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Украшение не продали из-за национальности
Российская блоггерша, находясь в Лондоне, решила совершить покупку в магазине Harrods. Однако шоппинг россиянки оказался неудачным. Женщине не захотели продавать кольцо Cartier из-за того, что она россиянка.
Я просто за**алась, вчера мне не продали кольцо, потому что я русская,
– отметила блоггерша.
Как говорится, беда не приходит одна. Россиянка пожаловалась, что в другом магазине не прошла транзакция, поскольку у банка Revolute стоит ограничение на оплату 6 тысяч фунтов стерлингов.
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Также россиянка добавила, что будет делать резидентство ОАЭ, "поскольку ей просто невыносимо быть без карты".
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