Так сталось і з росіянкою в Лондоні, яка намагалась придбати кільце від Cartier. До слова, брендована обручка коштує 14 тисяч фунтів стерлінгів.

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Прикрасу не продали через національність

Російська блогерка, перебуваючи у Лондоні, вирішила зробити покупку в магазині Harrods. Проте шопінг росіянки виявився невдалим. Жінці не захотіли продавати обручку Cartier через те, що вона росіянка.

Я просто за**алася, вчора мені не продали обручку, через те, що я росіянка,
– зазначила блогерка.

Як кажуть, біда не приходить одна. Росіянка поскаржилася, що в іншому магазині не пройшла транзакція, оскільки у банку Revolute стоїть обмеження на оплату 6 тисяч фунтів стерлінгів.

Увага, нецензурна лексика! Росіянці не продали обручку через національність: дивіться відео 18+

Також росіянка додала, що робитиме резидентство ОАЕ, "оскільки їй просто нестерпно бути без карти".

Інші проблеми росіян через війну

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  • У російській столиці на адмінбудівлях ставлять ППО. Так, відомо про встановлення вже щонайменше 3 комплексів "Панцир-С1" в центрі міста, а також неподалік резиденції кремлівського диктатора Владіміра Путіна.
  • Надприбутки Росії від продажу дорогих нафти та газу закінчилися. З падінням ціни на паливо приплив валюти до країни-агресорки скоротився, а у грудні впав до мізерного показника.