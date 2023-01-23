Підсилила паніку серед росіян і "бавовна", яка неодноразово траплялася на російських військових аеродромах. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко.
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Ідіотський задум росіян
Утім, головна проблема тут зовсім в іншому. Загалом в ідеї Кремля витягати ЗРГК "Панцир-С1" на дахи будівель у центрі російської столиці.
Річ у тім, що розміщувати такого роду захисні об'єкти ППО на дахах будівель у центрі Москви – це цілковитий ідіотизм, адже розміщувати треба було по периметру Москви,
– зауважив російський опозиційний політик.
За його словами, протиповітряна оборона Москви й мала б бути розміщена по периметру міста та області. Утім, як показує практика "бавовни", яка іноді трапляється на території країни-агресорки, російська ППО не працює.
Тож росіяни й почали витягувати на дахи будівель у Москві комплекси "Панцир-С1". На думку Яковенка, це суцільний ідіотизм. Так, навіть якщо росіяни й зіб'ють умовну ракету або дрона, то вони просто впадуть на голови москвичам разом з уламками цієї системи ППО.
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"Це ознака абсолютної деградації командування й тих осіб, які віддали таке розпорядження – споряджати ці об'єкти ППО на будівлі в центрі Москви", – наголосив російський опозиційний політик.
ППО на дахах будинків у Москві: що відомо
- У російській столиці на адмінбудівлях ставлять ППО. Так, відомо про встановлення вже щонайменше 3 комплексів "Панцир-С1" в центрі міста, а також неподалік резиденції кремлівського диктатора Владіміра Путіна.
- Полковник запасу ЗСУ Роман Світан відзначив, що з воєнної точки зору встановлення комплексу "Панцир" на дахах будівель немає ніякого сенсу. Натомість може призвести до великої біди. Він порадив москвичам, як повітряними кульками перевірити їхню протиповітряну оборону на будинках.
- Російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін висловив думку, що окупанти готують удари по "центрах прийняття рішень" в Україні. А оскільки хвилюються, що може "прилетіти у відповідь", то встановлюють системи протиповітряної оборони.