Усиление "мобилизации" и уничтожение книг в Луганской области: Генштаб о ситуации на фронте
Источник:Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ заявили, что в дальнейшем есть угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре в Украине. По их данным, россияне совершают свой террор в Луганской области.
Они ищут и уничтожают книги на украинском языке, а также ведут принудительную мобилизацию украинцев на фронт на стороне врага. Кроме того, ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Жиливка, Серебрянское и Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области.
Заметьте Не только из-за ВСУ: россияне несут большие потери в результате "дружественного огня", – Генштаб
Что происходит на разных направлениях
Россияне ударили по территории Украины трижды ракетами, еще 17 раз – из авиации и более 60 – из реактивных систем залпового огня.
Наши военные ударили по 3-м пунктам управления и 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.
Ситуация на разных направлениях, по данным Генштаба ВСУ, такова:
- на Волынском и Полесском – без существенных изменений. ВСУ не обнаружили признаков формирования наступательных группировок врага;
- на Северском и Слобожанском – россияне продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Из минометов и артиллерии враги атаковали населенные пункты Винторовка и Могрица Сумской области и Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском – обстреляли районы Западного, Кисловки, Табаевки, Песчаного, Крахмального, Берестового Харьковской области, а также Терны Донецкой области и Стельмаховку, Новоегоровку, Макеевку, Площанку, Невское и Диброву на Луганщине;
- на Бахмутском и Авдеевском – россияне атаковали позиции ВСУ в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, Верхнекаменского, Спорного, Веселого, Берестового, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Георгиевки, Марьинки, Белой Горы, Курдюмовки, Железного и Авдеевки Донецкой области;
- на Новопавловском – оккупанты пытались поразить наши позиции из танков и артиллерии возле Великой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области;
- на Запорожском направлении – враги атаковали более двадцати населенных пунктов, в частности – Зеленое Поле, Новоселку, Новополь, Времовку Донецкой области и Новоандреевку, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянку, Железнодорожное и Малую Токмачку на Запорожье;
- на Херсонском – огневого поражения потерпели пригород и город Херсон и другие населенные пункты на побережье Днепра.
Враг прибегает к своему террору в Луганской области
На временно занятой территории Луганской области за последние 2 недели российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях. Целью является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Также российские захватчики в Луганской области из-за некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, проводят принудительную мобилизацию на временно оккупированной территории области.
Так, в городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые:
- проверяют документы у мужчин;
- вручают повестку;
- а также увозят в пункт сбора мобилизованных.
Важные новости с фронта
- 10 декабря российские захватчики атаковали временно оккупированную Горловку. После этого они начали обманывать, что это сделали Вооруженные Силы Украины.
- Ситуация вокруг Бахмута продолжает оставаться тяжелой – россияне продолжают штурм. По данным спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, враги теряют там до 120 единиц личного состава в сутки.
- Кроме того, военный эксперт Андрей Харук рассказал, что ситуация в районе Сватово – Кременная осложняется. Ведь россияне провели там реорганизацию управления, создав три группы войск на базе штабов мотострелковых дивизий. Кроме того, враги перебросили туда подразделения воздушно-десантных войск, освободившихся после выхода с правого берега Херсонской области.