Россияне в очередной раз запустили ударные дроны: какие области под угрозой атаки "Шахедами"

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. Так, в ночь на 20 декабря оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.

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