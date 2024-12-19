Россияне в очередной раз запустили ударные дроны: какие области под угрозой атаки "Шахедами"
Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. Так, в ночь на 20 декабря оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.
Группа дронов из Харьковской области в направлении Днепропетровщины. Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту Несколько групп беспилотников на севере Сумщины (район Шостки). Вражеские БПЛА продолжают движение в направлении Сумщины. Группа российских дронов на юге Харьковщины. Курс северо-западный.
Группа дронов из Харьковской области в направлении Днепропетровщины.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
Несколько групп беспилотников на севере Сумщины (район Шостки).
Вражеские БПЛА продолжают движение в направлении Сумщины.
Группа российских дронов на юге Харьковщины. Курс северо-западный.