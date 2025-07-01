Россияне, вероятно, казнили украинского пленного, – Лубинец
- Российские военные, вероятно, казнили украинского пленного; на опубликованном видео видно, как человека привязали к мотоциклу и тащили по дороге.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил официальные письма ООН и Красному Кресту, речь идет о грубом нарушении норм международного гуманитарного права и Женевских конвенций.
Российские военные, вероятно, совершили еще одно военное преступление и казнили украинского пленного. В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как человека привязали к мотоциклу и тащили по дороге.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
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Оккупанты совершили еще одно военное преступление
Дмитрий Лубинец заявил, что опубликованное видео свидетельствует о демонстративной жестокости и очередном военном преступлении россиян.
Омбудсмен уже отправил официальные письма ООН и Международному комитету Красного Креста.
Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должна понести справедливую ответственность,
– подчеркнул Лубинец.
Он добавил, что речь идет о грубом нарушении норм международного гуманитарного права и Женевских конвенций.
Дмитрий Лубинец также призвал граждан сообщать о любых случаях нарушения прав украинцев или казни военнопленных. По его словам, такая информация чрезвычайно важна для установления истины, фиксации военных преступлений и дальнейшего правового реагирования.
Важно! Сообщить об этом можно на "горячую линию" Омбудсмена по номеру 0800 50 17 20 или обратиться в правоохранительные органы.
К слову, 1 июля Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже готовит документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.