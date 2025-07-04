Россия впервые использовала Мариупольский порт для военных грузов: что ввезли

Есть подтверждение первой поставки военного груза в порт Мариуполя. Ночью россияне полностью перекрыли движение по Приморскому бульвару и проспекту Лунина. Сделали они это, чтобы осуществить разгрузочные работы в порту и оттуда транспортировать груз дальше.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, добавив, что россияне останавливали транспорт, а также перекрывали и пешеходный проход, пропускали только тех, кто имел местную регистрацию, то есть именно в том микрорайоне, где расположен порт.

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Противник вынужден менять логистику

Это, по словам Андрющенко, первый факт, когда оккупанты решились транспортировать груз военного назначения в порт Мариуполя и затем вывозить его оттуда. Он отметил, что такого за весь период войны еще не было. Это, по его мнению, связано с успехом украинских Сил обороны на Запорожском направлении по ликвидации поездов и частичного взятия под контроль железной дороги.

Поэтому россияне вынуждены менять свою логистику, переносить ее в определенной степени в Мариупольский порт. Насколько это будет системно – покажет время, но, как заметил Андрющенко, это не очень утешительный факт.

До этого единственный раз было использование военного Мариупольского порта, причем непосредственно морской транспорт не был привлечен, тогда россияне просто использовали порт как стоянку, разбили здесь полигон, где тренировались кадыровцы,

– напомнил Андрющенко.

В 2023 году Силы обороны нанесли удар дальнобойным оружием, после того россияне не решались держать военные грузы в порту Мариуполя. Сейчас, по словам руководителя "Центра изучения оккупации" они вынуждены к этому прибегнуть.

"С другой стороны это означает, что если российская логистика перестроится, враг сможет ее значительно эффективнее использовать. Ведь в порт можно завозить что угодно и в течение часа груз окажется на территории комбината имени Ильича, а там найти и достать его будет очень сложно", – объяснил Андрющенко.

Он добавил, что россияне вывозили из оккупированного ими порта военную бронетехнику (БМП, танки). Этот груз враг направил на Запорожское направление фронта. Последние недели, как подытожил Андрющенко, именно туда противник транспортирует большой объем средств.