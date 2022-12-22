Россияне во время тревоги нанесли 2 ракетных удара по Краматорску
Источник:Кирилл Тимошенко
Российские военные в четверг, 22 декабря, атаковали Краматорск. Атака оккупантов произошла во время масштабной воздушной тревоги.
Войска агрессора нанесли два ракетных удара по Краматорску. О вражеском обстреле сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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Об обстреле рассказали в ОП
По его словам, последствия ракетного удара выясняются. Мэр Краматорска Александр Гончаренко тоже подтвердил информацию, что россияне обстреливают город. По его словам, опасность не миновала.
Российские военные обстреляли Краматорск, когда в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали на Юге, Востоке и в Центре Украины.
Россияне второй раз атакуют Краматорск
В ночь на субботу, 17 декабря, оккупанты также обстреляли Краматорск. Удар на себя приняли учебное заведение и частные дома.
Оккупанты снова били по гражданской инфраструктуре: повреждено дорожное покрытие, учебное заведение и частные дома. К счастью, обошлось без жертв.
Отметим, что Краматорск находится недалеко от линии фронта. Россияне неоднократно пытались захватить Краматорск и Славянск, однако не добились успеха.
Какая ситуация в Донецкой области
- В Донецкой области остается самая горячая линия фронта. Там русские военные продолжают наступать на Бахмут и Авдеевку.
- За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка на Донетчине, а также Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Краснопоповка Луганской области.
- В Донецкой области оккупанты совершают обстрелы из танков и всего спектра артиллерии. Под огнем врага не только позиции наших войск, но и гражданская инфраструктура.