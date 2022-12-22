Россияне во время тревоги нанесли 2 ракетных удара по Краматорску

Российские военные в четверг, 22 декабря, атаковали Краматорск. Атака оккупантов произошла во время масштабной воздушной тревоги.

Войска агрессора нанесли два ракетных удара по Краматорску. О вражеском обстреле сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Об обстреле рассказали в ОП

По его словам, последствия ракетного удара выясняются. Мэр Краматорска Александр Гончаренко тоже подтвердил информацию, что россияне обстреливают город. По его словам, опасность не миновала.

Российские военные обстреляли Краматорск, когда в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали на Юге, Востоке и в Центре Украины.

Россияне второй раз атакуют Краматорск

В ночь на субботу, 17 декабря, оккупанты также обстреляли Краматорск. Удар на себя приняли учебное заведение и частные дома.

Оккупанты снова били по гражданской инфраструктуре: повреждено дорожное покрытие, учебное заведение и частные дома. К счастью, обошлось без жертв.

Отметим, что Краматорск находится недалеко от линии фронта. Россияне неоднократно пытались захватить Краматорск и Славянск, однако не добились успеха.

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