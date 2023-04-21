ВСУ еженедельно уничтожают эти группы, – Херсонский облсовет о похищении лодок россиянами
На временно оккупированной части Херсонской области россияне начали конфисковывать лодки у гражданских жителей. Это продолжается уже давно и системно, однако официальный приказ от гауляйтера появился только сейчас.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он считает, что официальное разрешение оккупационных властей ничего не изменит в действиях террористов.
Интересно Праздничные салюты или ПВО: почему в России отменяют парады до 9 мая
Соболевский отметил, что местные жители временно оккупированных частей Херсонщины неоднократно жаловались на оккупационные власти, потому что они отбирают водные средства передвижения. То, что не отбирают – уничтожают или затапливают, чтобы никто не мог использовать и переправиться на правый берег.
ВСУ работают по ДРГ
Соответствующий приказ по конфискации судов издал гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо.
Чаще всего российские террористы совершают подобные действия по Днепру, в Геническом районе, где находятся сейчас оккупационные власти, так же были случаи отбирания судов у местных жителей. Оккупанты не оставляют никаких документов об изъятии, фактически они совершают мародерства и ограбления, рассказал представитель Херсонского областного совета.
Они используют малые лодки для ДРГ, чтобы они могли высаживаться на наши острова, на территорию правобережья Херсона. В плавнях постоянно курсируют группы на этих лодках,
– прокомментировал Соболевский.
Однако украинская аэроразведка и пункты наблюдения выявляют эти движения вовремя и уничтожают эти группы. По сообщениям чиновника, это происходит практически каждую неделю в Херсонской области.
Соболевский рассказал о действиях окупантов в Херсонской области: смотреть видео
Что известно о похищении лодок в Херсонской области
- Наталья Гуменюк сообщила, отбирая лодки у местных жителей, россияне пытаются помешать украинскому контрнаступлению. Они считают, что подобными плавсредствами местные жители могут помогать силам обороны.
- Подобное происходило и на правом берегу Херсонщины, когда российские оккупанты спешно убегали, чувствуя наступление Вооруженных Сил Украины. Однако тогда им ничего не помогло, в этот раз не поможет тоже.
- Сальдо заявлял, что россияне украли у гражданских жителей около 30 моторных лодок. Это он оправдывает "военным положением", также утверждает, что жители получили компенсацию.