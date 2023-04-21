ВСУ еженедельно уничтожают эти группы, – Херсонский облсовет о похищении лодок россиянами

На временно оккупированной части Херсонской области россияне начали конфисковывать лодки у гражданских жителей. Это продолжается уже давно и системно, однако официальный приказ от гауляйтера появился только сейчас.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он считает, что официальное разрешение оккупационных властей ничего не изменит в действиях террористов.

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Соболевский отметил, что местные жители временно оккупированных частей Херсонщины неоднократно жаловались на оккупационные власти, потому что они отбирают водные средства передвижения. То, что не отбирают – уничтожают или затапливают, чтобы никто не мог использовать и переправиться на правый берег.

ВСУ работают по ДРГ

Соответствующий приказ по конфискации судов издал гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо.

Чаще всего российские террористы совершают подобные действия по Днепру, в Геническом районе, где находятся сейчас оккупационные власти, так же были случаи отбирания судов у местных жителей. Оккупанты не оставляют никаких документов об изъятии, фактически они совершают мародерства и ограбления, рассказал представитель Херсонского областного совета.

Они используют малые лодки для ДРГ, чтобы они могли высаживаться на наши острова, на территорию правобережья Херсона. В плавнях постоянно курсируют группы на этих лодках,

– прокомментировал Соболевский.

Однако украинская аэроразведка и пункты наблюдения выявляют эти движения вовремя и уничтожают эти группы. По сообщениям чиновника, это происходит практически каждую неделю в Херсонской области.

Соболевский рассказал о действиях окупантов в Херсонской области: смотреть видео

Что известно о похищении лодок в Херсонской области