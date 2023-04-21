Про це 24 Каналу розповів заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він вважає, що офіційний дозвіл окупаційної влади нічого не змінить в діях терористів.

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Соболевський зауважив, що місцеві мешканці тимчасово окупованих частин Херсонщини неодноразово скаржилися на окупаційну владу, бо вона відбирає водні засоби пересування. Те, що не відбирає – знищує чи затоплює, аби їх не міг ніхто використати і переправитися на правий берег.

ЗСУ працюють по ДРГ

Відповідний наказ щодо конфіскації суден видав гауляйтер окупованої частини Херсонщини Владімір Сальдо.

Найчастіше російські терористи здійснюють подібні дії по Дніпру, в Генічеському районі, де перебуває зараз окупаційна влада, так само були випадки відбирання суден у місцевих мешканців. Окупанти не залишають жодних документів про вилучення, фактично вони вчиняють мародерства та пограбування, розповів представник Херсонської обласної ради.

Вони використовують малі човни для ДРГ, щоб вони могли висаджуватися на наші острови, на територію правобережжя Херсонщини. В плавнях постійно курсують групи на цих човнах,

– прокоментував Соболевський.

Однак українська аеророзвідка та пункти спостереження виявляють ці рухи вчасно і знищують ці групи. За повідомленнями посадовця, це відбувається практично кожного тижня на Херсонщині.

Соболевський розповів про дії окупантів на Херсонщині: дивитись відео

Що відомо про викрадення човнів на Херсонщині