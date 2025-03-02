Аппетиты нарастают: россияне бешеными темпами вывозят из Мариуполя несколько вещей

Оккупанты продолжают разворовывать Мариуполь, объемы награбленного и темп только увеличивается. Для этого враг придумал целую схему.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, заметив, что оккупанты вывозят не только зерно. За каждую кражу на оккупированных территориях отвечают отдельные люди.

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Что и как россиянам удается вывозить из Мариуполя

Россияне удаляют значительные средства на реконструкцию портов в Мариуполе и Бердянске, говорится о миллиардах российских рублей. Через них оккупанты вывозят зерно и уголь. Однако этот процесс довольно медленный.

Аппетиты оккупантов нарастают. Говорится не только о зерне и угле, они продолжают бешеными темпами вывозить металлолом из Мариуполя,

– сказал он.

Враг распиливает все, что осталось в городе от металлургических предприятий и вывозит это или автомобильными дорогами, или портами. Россияне имеют для этого целую схему – заходят кораблями в порт, выгружают, якобы, строительные материалы и обратно пустыми уже не отходят.

Очевидно, что с российскими документами корабли никто не проверяет, поэтому оккупанты занимаются контрабандой.

Металлолом – это тема кадыровцев. Зерно, уголь – это уже местные коллаборационисты вместе в сочетании с кураторами из страны-террориста,

– отметил Забавин.

Он добавил, что посчитать объема продукции и вещей трудно, но темпы и объемы таких краж увеличиваются.

К слову, руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил, что вывозить зерно и уголь россиянам не помешали даже погодные условия в феврале, когда Азовское море достаточно покрылось льдом. Несмотря на это у россиян работает навигация, вражеские корабли движутся колоннами и поэтому оккупанты не нуждаются в ледоколах.