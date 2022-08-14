Активизация россиян на Востоке имеет четкую цель: военный эксперт объяснил замысел оккупантов

россияне активизировали свои действия на Востоке Украины на нескольких направлениях. Тем самым они хотят отвлечь ВСУ от контрнаступлений на Юге и в Харьковской области.

Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил, что враг активизировался вблизи Бахмута, Песков, а также на Северском направлении.

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ВСУ начали разжимать кольцо вокруг Славянска

Мусиенко рассказал, что украинские защитники постепенно и осторожно начали разжимать "кольцо", которое образовывалось вокруг Славянска. ВСУ оттеснили врага, который двигался в Славянск из Изюма и из Святогорска через Богородичное.

Мне кажется, как раз поэтому враг нарастил вот такую наступательную активность, чтобы наши силы имели меньше возможностей развить успех вокруг Изюма. Это во-первых. И во-вторых, чтобы вынуждены были держать определенное количество сил, чтобы сдерживать наступательные силы врага на Пески, на Бахмут и на других направлениях,

– отметил военный эксперт.

Возле Песков продолжаются тяжелые бои

Мусиенко рассказал, что возле Песков уже не первую неделю продолжаются тяжелые бои. Украинские защитники героически держатся, ведь россия активно применяет там и артиллерию, и авиацию. И несмотря на то, что наша артиллерия, в частности, постоянно укрепляется, очень трудно держать фронт длиной более 1 000 километров.

"Ведь не сразу быстро удается менять дислокацию артиллерийских подразделений", – отметил военный эксперт.

По его информации, на прошлой неделе туда уже направлялась артиллерийская помощь. И скоро она тоже будет. Никто об этой ситуации не забывает.

россияне отвлекают ВСУ от Юга

Военный эксперт также подчеркнул, что активными действиями на Востоке Украины, россияне отвлекают ВСУ от Юга. Ведь оккупанты должны были перебрасывать свои силы на Юг с других направлений, потому что украинские войска достаточно успешно били там по складам, по логистическим путям россиян.

"Кстати, судя по всему, оккупанты попали в ловушку на правом берегу Херсонской области, поскольку отрезаны от переправ", – отметил Мусиенко.

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Он отметил, что мосты постоянно находятся под огневым контролем Украины. россияне имеют минимальное дополнительное обеспечение, потому что, например, паромные переправы не способны компенсировать потерю мостов.

Для того, чтобы украинские войска не могли дополнительно перебрасывать свои силы на Юг, возможно, и на другие направления, создавать эффективные плацдармы для контрнаступления, россияне начали вести активные наступательные действия на Востоке,

– подытожил военный эксперт.

Александр Мусиенко о причинах активизации россиян на Востоке: смотрите видео

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