"Приучают к крови": россияне привезли детей на экскурсию на войну

Россияне выложили видео в соцсети, где они одевают своих детей в военную форму, бронежилет и везут с собой на линию фронта. Таким образом враг приучает своих детей к "вкусу крови".

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что целью является продвижение российских нарративов о "священной войне". Однако спустя годы россияне пожалеют, что устроили такой опыт для своих детей.

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Россияне придумали для детей интересные "экскурсии"

По словам экс-сотрудника СБУ, очевидно, что российских детей не будут заставлять убивать украинцев на фронте. Однако они уже "приучают их к крови". Увидеть передовую для этих детей – метод российских нарративов и пропаганды.

Дети должны увидеть, что война – это "священная война", что нужно воевать, ведь "везде нацисты и бандеровцы". Так дети будут привыкать к войне,

– подчеркнул он.

Ступак заметил, что здесь может повториться история с Адамом Кадыровым (сын Рамзана Кадырова), когда он бил людей за решеткой и издевался над ними. Вероятно, что и к российским детям оккупанты будут привозить украинских пленных, чтобы показывать их как в зоопарке и, возможно, пытать.

"Если однажды ты попробовал на вкус кровь, воды больше не захочется", – сказал он.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что такой опыт, которой оккупанты устроили для своих детей, через 5 – 10 лет вернется россиянам сторицей. Сейчас они психологически заложили в детскую психику убийство как норму, поэтому, когда дети повзрослеют, они будут убивать своих родителей, родственников и совершать другие преступления.

Этот бумеранг будет, "похмелье" будет тяжелым. Особенно, когда эти все мальчики-ветераны вернутся с фронтов. Все привычки с войны они будут использовать к рядовым россиянам. Российская же власть готовится к поднятию уровня криминалитета, но что с этим делать – вариантов у нее пока нет,

– добавил Ступак.

К слову, враг пытается милитаризировать не только своих детей, но и украинских на оккупированных территориях. Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что россияне на ВОТ продолжают приоритетно работать именно с детьми, молодежью – продолжается милитаризация через "юнармию", постоянные встречи с участниками так называемой "сво", детей возят на полигоны и дают им оружие.