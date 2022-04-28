Россияне возле Донецка казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен, – США

США получили информацию о том, что в Донецкой области российские военные казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен.

Об этом сообщила специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак на заседании ООН.

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По ее словам, эта информация достоверная.

Российская военная часть, что действовала в окрестностях Донецка, казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не предоставляла им стражу,

– заявила Бет Ван Шаак.

Американка объяснила, что такие действия являются нарушением основного принципа закона войны: запрета на наказание гражданских лиц и военных, которые сдались, получили ранения и т.д.

Казни стали частью списка военных преступлений России, среди которых также нападения на гражданских лиц, похищение детей, пытки и изнасилования. Ван Шаак заверила, что все будут привлечены к ответственности.

К слову, городской глава Бучи в Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что российские оккупанты расстреливали людей по специально составленным спискам. Вероятно, их составили не россияне, а местные коллаборанты.

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