Россияне вплотную приблизились к Славутичу: город в изоляции

В ночь на 25 марта россияне продолжили цинично расстреливать населенные пункты под Киевом. В отдельных направлениях зафиксировали минометные и артиллерийские обстрелы.

Об этом сообщают источники 24 канала в Офисе Президента. Сейчас информация подтверждается.

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Что известно о ситуации на Киевщине по состоянию на 25 марта

Продолжаются бои в Бучанском районе. Самые ожесточенные точки – Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, села Немешаевской общины.

Кроме того, в ведомстве сообщили о постоянных минометных и артиллерийских обстрелах, отметив, что есть попадания в частные дома.

Тяжелая ситуация сейчас в Славутиче.

В Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу. Город в изоляции,

– подчеркнули в ОП.

Пожары, в результате ракетного удара, зафиксировали также в Фастовском районе. ГСЧС уже прибыло на место происшествия, продолжается ликвидация последствий. Относительно жертв и пострадавших информации пока нет.

Тем временем в Броварском районе силы обороны проводят успешную оборонительную операцию.