В Минобороны опровергли направление неподготовленных мобилизованных на передовую

Российские захватчики продвигают нарратив о том, что украинских мобилизованных сразу без подготовки отправляют в Бахмут. В Минобороны Украины опровергли этот фейк.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она подчеркнула, что мобилизованных, не проходивших военную службу, направляют в учебные центры.

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Маляр отметила, что из-за масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения.

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Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии. Для этого следует назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер военной части, в которую направили, и который ТЦК СП отправил. Номера горячей линии Министерства обороны:

Кроме того, нужно знать, что мобилизованные направляются на разные направления, а не только на Восток.

Есть немало тыловых воинских частей в разных регионах Украины, задача которых приближает нашу победу. Спектр широкий – от учебных заведений и подразделений до баз, складов и арсеналов, сюда же можно добавить ремонтные части, части связи и киберобороны,

– рассказала Анна Маляр.

В этом контексте она вспомнила об аэродромах, госпиталях и автобазах, где тоже необходима круглосуточная их охрана и оборона. И на такие должности тоже происходит мобилизация.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Воздушным силам нужны мотивированные защитники и защитницы. Стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Он подчеркнул, что независимо от мобилизации, Воздушным силам ВСУ необходима, прежде всего, нужная мотивированная молодежь. По словам Игната, с предстоящим вступлением Украины в НАТО перспектива военной службы, особенно в Воздушных Силах, выглядит весьма привлекательной. Однако для этого обязательно нужно победить и отстроить сильную страну, добавил спикер.