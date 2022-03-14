Россияне все чаще вынуждены переходить в оборону и сдаваться в плен украинским военным

В Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты не достигли главной цели во время ведения боевых действий в Украине. Орда переходит в оборону и сдается в плен.

Враг несет значительные потери

Орки Путина получили мощный отпор украинских военных. Поэтому враг терпит потери и вынужден переходить в оборону.

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Также оккупанты между смертью и пленом принимают решение сдаться украинским защитникам и выжить.

Отметим, что по состоянию на утро 14 марта Россия в войне против Украины потеряла более 12 тысяч человек. ВСУ уничтожили:

1249 боевых бронированных машин;

617 автомобилей;

389 танков;

150 артиллерийских систем;

90 вертолетов;

77 самолетов;

64 реактивных систем залпового огня.

Потери оккупантов по состоянию на утро 14 марта: смотрите видео