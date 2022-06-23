Россияне всё-таки хотят провести "референдум" о создании "республик" на Запорожье и Херсонщине

Оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно оккупированных территориях Запорожья и Херсона. В то же время у украинцев, которые находятся под оккупацией, совсем другие планы.

Российские захватчики готовятся провести фейковый "референдум" во временно оккупированных Херсонской и Запорожской областях. Однако жители всячески противятся псевдореферендуму и не хотят работать под боевиками.

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Оккупанты назначили 11 сентября датой проведения так называемого "референдума", чтобы образовать очередные квазиреспублики на оккупированных территориях Украины. 11 сентября должен пройти, как называют его оккупанты, "единый день голосования", где кроме подставного "референдума" планируется провести фейковые выборы в России. В тех же числах сентября оккупанты планируют ввести в работу российский "Промсвязьбанк".

Но планы российских захватчиков постоянно срывают оставшиеся жить на временно оккупированных территориях украинцы. Работа оккупационного режима встает прямо на старте – в оккупированных администрациях городов, сел и поселков нет работников, которые хотели бы работать на захватчиков. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, российские боевики начали массово свозить в оккупированные регионы Запорожской области приезжающих на месяц чиновников из России. Затем подставную администрацию сменяют новые люди.

Псевдореферендумы россиян: оккупанты упорно хотят создать больше квазиреспублик

Российские захватчики не собираются отказываться от своих целей и оккупации Южной части Украины, которая сейчас находится под их временным контролем. При этом Путин не рассматривает варианты ухода из Херсона и Запорожья из-за каких-либо договоров.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, оккупанты продолжают сконцентрироваться на исполнении прихотей кремлевского диктатора и пытаются закрепиться на Херсонщине и продвинуться вглубь Запорожья. При этом в Кремле согласились с тем, что захватить второй областной центр во время этой кампании им не удастся.

Отказываться же от идей объявить об аннексии Юга Украины Путин не собирается. По крайней мере, до того момента, пока его военные контролируют эти территории.

Как утверждают в украинских спецслужбах, российские захватчики продолжают усиливать свои позиции как в Запорожье, так и в Херсонской области.

ФСБшники, росгвардейцы и военнослужащие контролируют города, проводят у них "зачистку" и пытаются набрать коллаборантов как в "милицию", так и в "местные администрации".

Впрочем, судя по последним новостям, даже ярые сепаратисты и адепты "русского мира" не очень хотят разделить судьбу гауляйтера Энергодара Андрея Шевчика, поэтому отказываются от своих "должностей".

Тем не менее, захватчиков нехватка коллаборантов вообще не смущает, ведь они рассчитывают на то, что в любой момент смогут привезти "мэра" или "губернатора" из Донбасса, Луганщины или вообще из России.

Опоздав с предыдущими датами, руководство оккупантов отдало приказ подготовить проведение "референдумов" по всем новозахваченным Россией территориям. Ранее провести эти мероприятия захватчики планировали в июле, но из-за сопротивления украинцев оттягивают даты до осени.

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