В оккупированной Запорожской области россияне насильно дают новорожденным свое гражданство

россияне продолжают нарушать все правила и законы в войне против Украины. Особенно активно они совершают преступления против детей.

российские оккупанты уже давно показали, что в войне против Украины готовы идти на самые подлые преступления. Жертвами их безумных преступных планов становятся даже дети.

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Выдача российских свидетельств о рождении

На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты решили давать новорожденным российское гражданство. Об этом сообщили источники 24 канала в спецслужбах.

Оккупационные власти издали распоряжение, согласно которому все украинские дети, родившиеся после 24 февраля 2022 года, должны получить российское свидетельство о рождении.

Также известно, что браки оккупанты также регистрируют исключительно по российскому законодательству.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что наши героические ВСУ делают все возможное для того, чтобы поскорее выгнать российских оккупантов из Украины. Вместе с тем, говорить о каких-то дедлайнах или временных рамках крайне некстати, ведь ситуация очень динамичная, а враг подлый и коварный.

российские оккупанты решили покинуть свою военную базу в одном из самых густонаселенных районов Мелитополя. Они оставили там муляжи и надеются, что ВСУ об этом не знают и нанесут удар по учебному заведению, что позволит вражеским пропагандистам снять лживый ролик о том, что "ВСУ обстреливают гражданские объекты".

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