російські окупанти вже давно показали, що у війні проти України готові йти на найбільш підлі злочини. Жертвами їхніх божевільних злочинних планів стають навіть діти.

Читайте також У Білому домі відреагували на гучні заяви Спартц щодо Єрмака

Видача російських свідоцтв про народження

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти вирішили давати новонародженим російське громадянство. Про це повідомили джерела 24 каналу у спецслужбах.

Окупаційна влада видала розпорядження, згідно з яким усі українські діти, які народилися після 24 лютого 2022 року, мають отримати російське свідоцтво про народження.

Також відомо, що шлюби окупанти також реєструють виключно за російським законодавством.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про те, що наші героїчні ЗСУ роблять усе можливе для того, щоб якомога швидше вигнати російських окупантів з України. Разом з тим, говорити про якісь дедлайни чи часові рамки вкрай недоречно, адже ситуація дуже динамічна, а ворог підлий та підступний.

російські окупанти вирішили покинути свою військову базу в одному з найбільш густонаселених районів Мелітополя. Вони залишили там муляжі та сподіваються, шо ЗСУ про це не знають і завдадуть удару по учбовому закладу, що дозволить ворожим пропагандистам зняти брехливий ролик про те, що "ЗСУ обстрілюють цивільні об'єкти".

Дивіться також – які найближчі плани російських окупантів: відео