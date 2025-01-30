Россияне выкапывают целые подземные города на Запорожье, – в "Легионе Свободы" назвали цель

В Запорожской области россияне хорошо окапываются на захваченных позициях. Украинские военные фиксируют, что так называемые российские волонтеры подвозят для этого все необходимое оборудование.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов, отметив, что окопы врага напоминают почти что подземные города. В то же время продвижений врага на Запорожском направлении нет.

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Что происходит на территории Запорожской области

На Запорожском направлении война постепенно переходит в окопную стадию. Россияне действительно сильно окапываются и с помощью техники, и, так сказать, вручную.

Я бы не сказал, что они строят подземные города, но это очень хорошо оборудованные позиции. Там есть все коммуникации, их волонтеры постоянно подвозят различные строительные материалы. Бывало такое, что украинские воины освобождают какую-то позицию, а там и склад, и оборудование, чуть ли не подземные казармы,

– отметил Константин Денисов.

Представитель "Легиона Свободы" добавил, что становится понятно, что у россиян работают довольно грамотные офицеры инженерно-саперных войск. Фиксировали даже инженерные подразделения, которых "прогнали" через Сирийскую кампанию.

"Все очень серьезно. Они также делают выводы из наших артиллерийских ударов, пытаясь максимально защитить свои позиции. Что касается окопной стадии, то российские оккупанты, несмотря на значительное преимущество в человеческих ресурсах, артовооружении и пока преимущество в воздухе, все же не смогли существенно отбить те территории, которые потеряли во время украинского контрнаступления (2023 года – 24 Канал), как максимум – подвинули серую зону в нашу сторону", – отметил Денисов.

Были также попытки ДРГ зайти на украинские позиции, однако украинские военные отражали атаки или же уничтожали врага. Кроме того, оккупанты, уничтожая артиллерией и авиацией "под ноль" определенные участки, потом не смогли закрепиться на них, ведь спрятаться просто было негде. Поэтому смерть ждала врага или от украинской артиллерии, или же от "дружественного огня" собственных войск.

К слову, заметим, что на днях ГУР МО Украины уничтожило российскую РЛС "Гармонь", которую использовали для радиотехнической разведки в Запорожской области. Более того, во время повторного удара уничтожить удалось автомобиль, перевозивший технику, а также всю обслугу – группу российских специалистов, которые отвечали за радиотехническую разведку.