Про це 24 Каналу розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов, зауваживши, що окопи ворога нагадують майже що підземні міста. Водночас просувань ворога на Запорізькому напрямку немає.

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Що відбувається на території Запорізької області

На Запорізькому напрямку війна поступово переходить в окопну стадію. Росіяни справді сильно окопуються і за допомогою техніки, і, так би мовити, вручну.

Я б не сказав, що вони будують підземні міста, але це дуже добре обладнані позиції. Там є усі комунікації, їхні волонтери постійно підвозять різноманітні будівельні матеріали. Бувало таке, що українські воїни звільняють якусь позицію, а там і склад, і обладнання, ледь не підземні казарми,

– зауважив Костянтин Денисов.

Речник "Легіону Свободи" додав, що стає зрозуміло, що у росіян працюють доволі грамотні офіцери інженерно-саперних військ. Фіксували навіть інженерні підрозділи, яких "прогнали" через Сирійську кампанію.

"Все дуже серйозно. Вони також роблять висновки з наших артилерійських ударів, намагаючись максимально захистити свої позиції. Щодо окопної стадії, то російські окупанти, попри значну перевагу в людських ресурсах, артозброєнні та поки що перевагу в повітрі, все ж не змогли суттєво відбити ті території, які втратили під час українського контрнаступу (2023 року – 24 Канал), як максимум – посунули сіру зону в наш бік", – наголосив Денисов.

Були також спроби ДРГ зайти на українські позиції, однак українські військові відбивали атаки або ж знищували ворога. Крім того, окупанти, знищуючи артилерією та авіацією "під нуль" певні ділянки, потім не змогли закріпитись на них, адже сховатись просто було ніде. Тож смерть чекала ворога або від української артилерії, або ж від "дружнього вогню" власних військ.

До слова, зауважимо, що днями ГУР МО України знищило російську РЛС "Гармонь", яку використовували для радіотехнічної розвідки в Запорізькій області. Ба більше, під час повторного удару знищити вдалося автомобіль, що перевозив техніку, а також всю обслугу – групу російських фахівців, які відповідали за радіотехнічну розвідку..