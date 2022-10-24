Оккупанты выпустили заключенных, чтобы те умирали за них

В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщили о ситуации, сложившейся в херсонской колонии №90.

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Российские оккупационные войска для пополнения текущих потерь продолжают активно вербовать заключенных как на территории России, так и на временно оккупированных территориях,

– говорится в сообщении.

Из исправительной колонии № 90 в городе Херсоне, после так называемых бесед с представителями российских спецслужб, было освобождено большинство преступников.

Также, по данным Генштаба, оккупанты продолжают эвакуацию раненых в оккупированный Крым.

Важно! Украина продолжает освобождать населенные пункты в Херсонской области один за другим. По оценкам западных военных аналитиков, ВСУ могут оттеснить фронт к Днепру уже в ближайшее время.

Для России это уже привычная практика

Россия массово вербует заключенных в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Всем им обещают полную амнистию при подписании контракта на 6 месяцев.

Нередко вербовкой занимается "повар" Путина – Пригожин. Российская власть использует заключенных как "пушечное мясо". В основном их бросают разведывать украинские позиции на передовой.

Так, в войне против Украины, вероятно, уже погибли более 200 заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера". Их родственники рассказали, что скончались практически все бойцы из питерской ВК-6 "Обухово".

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