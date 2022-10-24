Оккупанты выпустили заключенных, чтобы те умирали за них
В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщили о ситуации, сложившейся в херсонской колонии №90.
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Российские оккупационные войска для пополнения текущих потерь продолжают активно вербовать заключенных как на территории России, так и на временно оккупированных территориях,
– говорится в сообщении.
Из исправительной колонии № 90 в городе Херсоне, после так называемых бесед с представителями российских спецслужб, было освобождено большинство преступников.
Также, по данным Генштаба, оккупанты продолжают эвакуацию раненых в оккупированный Крым.
Для России это уже привычная практика
- Россия массово вербует заключенных в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Всем им обещают полную амнистию при подписании контракта на 6 месяцев.
- Нередко вербовкой занимается "повар" Путина – Пригожин. Российская власть использует заключенных как "пушечное мясо". В основном их бросают разведывать украинские позиции на передовой.
- Так, в войне против Украины, вероятно, уже погибли более 200 заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера". Их родственники рассказали, что скончались практически все бойцы из питерской ВК-6 "Обухово".