Окупанти випустили в'язнів, щоб ті гинули за них

У вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомили про ситуацію, яка склалась у херсонській колонії № 90.

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Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув'язнених як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях,
– йдеться у повідомленні.

З виправної колонії № 90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками російських спецслужб було звільнено більшість злочинців.

Також, за даними Генштабу, окупанти продовжують евакуацію поранених до окупованого Криму.

Для Росії це уже звична практика

  • Росія масово вербує в'язнів у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Всім їм обіцяють повну амністію за умови підписання контракту на 6 місяців.
  • Нерідко вербуванням займається "кухар" Путіна – Пригожин. Російська влада використовує ув'язнених як "гарматне м'ясо". Переважно їх кидають розвідувати українські позиції на передовій.
  • Так, у війні проти України, ймовірно, уже загинуло понад 200 в'язнів, яких завербували у ПВК "Вагнера". Їхні родичі розповіли, що померли практично всі бійці з пітерської ВК-6 "Обухово".

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