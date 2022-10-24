Окупанти випустили в'язнів, щоб ті гинули за них
У вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомили про ситуацію, яка склалась у херсонській колонії № 90.
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Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув'язнених як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях,
– йдеться у повідомленні.
З виправної колонії № 90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками російських спецслужб було звільнено більшість злочинців.
Також, за даними Генштабу, окупанти продовжують евакуацію поранених до окупованого Криму.
Для Росії це уже звична практика
- Росія масово вербує в'язнів у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Всім їм обіцяють повну амністію за умови підписання контракту на 6 місяців.
- Нерідко вербуванням займається "кухар" Путіна – Пригожин. Російська влада використовує ув'язнених як "гарматне м'ясо". Переважно їх кидають розвідувати українські позиції на передовій.
- Так, у війні проти України, ймовірно, уже загинуло понад 200 в'язнів, яких завербували у ПВК "Вагнера". Їхні родичі розповіли, що померли практично всі бійці з пітерської ВК-6 "Обухово".