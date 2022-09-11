Россияне выпустили за вечер 11 ракет, 9 из них удалось сбить

Вечером 11 сентября по всей территории Украины кроме временно оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Во время нее россия выпустила 11 ракет.

9 вражеских ракет удалось сбить силам ПВО. Большинство из них были сбиты на территории Днепропетровской области.

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Успешная работа ПВО

В агонии на фоне контрнаступления ВСУ россия запустила 11 крылатых ракет. На Днепропетровщине силы ПВО сбили 5 ракет Х-101 и 2 ракеты "Калибр".

Кроме того, подразделения Воздушных Сил ВСУ уничтожили еще 2 ракеты врага в Полтавской области.