Сколько многоэтажек россияне снесли в Мариуполе: Андрющенко назвал поразительные цифры

Город, который до войны был домом для более 500 тысяч человек, находится в оккупации уже почти два года. Россияне беспощадно уничтожают инфраструктуру Мариуполя, в то же время отстроили мизерное количество многоэтажек.

К тому же выселяют мариупольцев из их квартир и заселяют туда россиян. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что захватчики на этом не остановятся.

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Сколько домов россияне отстроили

Андрющенко отметил, что мариупольцев, квартиры которых демонтировали, кормят обещаниями. Жителям предлагают стать в очередь на получение другого жилья, а кто помнит Советский Союз, тот понимает – никто и никогда ничего не получал.

Несмотря на это, можно претендовать на жилье в другом регионе России или другом городе так называемой "ДНР". Есть еще один вариант: побороться за место в общежитии в прифронтовых оккупированных зонах, в частности в Авдеевке.

В общем россияне снесли 500 многоэтажных домов в Мариуполе, и надо еще минимум столько же. Причем остались те 500, в которых местами живут люди. Они непригодны для жизни, но если первые – третьи этажи уцелели, мариупольцы продолжают там жить.

И если сносить дома, их же надо куда-то перемещать. Однако никто этого не делает. Выселили, снесли дом, а дальше – ищите сами жилье. Уже демонтировано 33 600 квартир, а до конца года планируют демонтировать 73 000. В то же время ведут в эксплуатацию за 3 года, если достроят и дотянут до конца 2024 года в оккупации, только 5 500 квартир, то есть менее 10% от демонтированных,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Таким образом россияне выселяют людей. Они сначала жалуются, а дальше вынужденно ищут новое жилье. Кто-то выезжает и возвращается в Украину или страны ЕС. Кто-то все-таки едет на территорию России – например, в Сибирь, где можно получить квартиру. Оккупанты вроде идут навстречу мариупольцам, но понимаем – там вечные морозы и "дом на куриных ножках", а в Мариуполе море и соответствующий климатический пояс.

О манипуляциях россиян с квартирами

Андрющенко рассказал, что россияне выгоняют мариупольцев из квартир, потому что они должны подтвердить право собственности на жизнь в этом доме, а если нет документов – на улицу. Такие квартиры переходят в государственную собственность "ДНР", и тогда оккупационная администрация ими распоряжается. Если квартира пригодна для жилья, мариупольцам говорят "до свидания" и заселяют туда российских граждан.

Кроме того, в исторической части Мариуполя на проспекте Мира, где оккупанты настроили "потемкинские деревни", чтобы начать ремонт в квартирах, россияне сначала признают их бесхозными. Затем они пойдут под ипотечное кредитование, благодаря этому оккупанты их отремонтируют, а жить там будут россияне, которые приобретут эти квартиры в ипотеку. Такая хитрая схема.

Мариупольцы пользуются различными схемами и продают свое жилье россиянам, которые с радостью едут в город. Ранее оккупанты завозили жителей из Средней Азии в Мариуполь, которых сейчас активно "пакуют" в армию – одним удается убежать, а других ждет военкомат.

Сейчас едут конкретно россияне и они понемногу становятся доминантным сообществом. Мы прогнозируем, если оккупация затянется на год, украинцев будет максимум 50 – 55 тысяч всех возрастных категорий, а россиян – примерно 120 – 140 тысяч вместе с военным контингентом, а без него более 120 тысяч россиян,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

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