Россияне вышли на большой митинг против войны в Украине: красноречивое фото

7 марта 2022 , 18:31
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Источник:

телеграм Андрея Цаплиенко

Все больше россиян начали протестовать против вторжения их государства в Украину. В частности, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге небезразличные устроили большой митинг.

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Автор: Ольга Котів