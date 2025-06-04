Ситуация критическая: россияне приблизились к Сумам, смогут бить по городу FPV-дронами, – DeepState

Россияне продолжают продвигаться в пределах Сумской области. Оккупанты сейчас выходят на дистанцию, с которой могут работать по Сумах FPV-дронами.

В целом враг в регионе давит на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

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Что происходит на Сумщине

Противник продолжает давить на этом участке.

Критической остается ситуация из-за стремительного выхода противника на дистанцию в 20 – 25 километров, с которой они смогут работать по Сумах FPV-дронами на оптоволокне и у них уже были подобные попытки,

– говорится в сообщении.

По словам аналитиков сейчас украинские силы пытаются сдержать давление оккупационных войск, не пропуская их вглубь территории.

Как пояснили в DeepState, пока врагу удалось занять Андреевку и Водолаги, и закрепиться в этих селах. Успех противника сопровождается все так же большим количеством пехоты. Непонятной остается ситуация относительно Кондратовки.

Отмечается, что там фиксировали российскую пехоту, но Силы обороны мешают им закрепиться. В то же время уточняют ситуацию в Алексеевке. Вероятно, россияне заняли северную часть села и пробуют оккупировать населенный пункт полностью.

Кроме того, под давлением находится отрезок Яблоновка-Юнаковка. На Яблоновку противник прорывается со стороны Беловодов и между Беловодами и Локней. В Юнаковку россияне забегают на северные окраины, но не могут закрепиться.

К слову, по словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, враг продолжает атаковать приграничье Сумской области малыми штурмовыми группами, пытаясь расширить зону боев.