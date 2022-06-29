Россияне сами выставили себя на посмешище

Российские оккупанты заявили, что 28 июня над Курском был якобы сбит украинский БПЛА Ту-141 "Стриж"...

Что бы вы понимали, Ту-141 – это старый, советский, громоздкий турбореактивный БПЛА 1979 года производства, по своим габаритам очень близкий к F-16.

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А теперь, самое забавное...

Во-первых, данный БПЛА не имеет опознавательных знаков Украины, которые с середины 2000-х на данные БПЛА массово наносились в Украине, и судя по фото, является одним из состава ВКС РФ.

Во-вторых, Украина, даже для проведения разведки в воздушном пространстве РФ, никогда бы не использовала такую гремящую на всю округу громадину, имея немало более эффективных разведывательных БПЛА.

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В-третьих... Данный БПЛА был сбит в 110 километрах от границы с Украиной.

То есть, грубо говоря, в воздушное пространство России вошел F-16, пролетел 110 километров и только над Курском его заметило ПВО? Вы хоть понимаете, что сами же себя выставляете никчемными немощами?

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