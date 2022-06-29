Що б ви розуміли, Ту-141 – це старий, радянський, громіздкий турбореактивний БПЛА 1979 виробництва, за своїми габаритами дуже близький до F-16.
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А тепер, найкумедніше...
По-перше, цей БПЛА не має розпізнавальних знаків України, які з середини 2000-х на ці БПЛА масово наносилися в Україні, і, судячи з фото, є одним із складу ВКС РФ.
По-друге, Україна, навіть для проведення розвідки в повітряному просторі РФ, ніколи б не використовувала таку громіздку на всю округу громадину, маючи чимало ефективніших розвідувальних БПЛА.
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Брехня Росії
По-третє... Даний БПЛА був збитий за 110 кілометрів від кордону з Україною.
Тобто, грубо кажучи, до повітряного простору Росії увійшов F-16, пролетів 110 кілометрів і лише над Курськом його помітило ППО? Ви хоч розумієте, що самі себе виставляєте нікчемними?
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