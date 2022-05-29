Россияне вывели свои отдельные подразделения за пределы Лимана

Идут 95 сутки героического противостояния Украины российским захватчикам. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашего государства.

Вместе с тем российские кафиры вывели часть своего личного состава из населенного пункта Лиман, что в Донецкой области. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в вечернем своде за 29 мая.

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Захватчики вывели часть своих сил из Лимана

Ранее руководство России заявляло, что им вроде бы удалось полностью оккупировать населенный пункт Лиман на Донетчине. Впрочем, заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла эту информацию врага и заверила, что по состоянию на 28 мая в городе продолжались ожесточенные бои.

Чиновница подтвердила, что ситуация в Лимане действительно сложная, а в Донецкой ОВА сообщили , что большую часть города россиянам удалось временно захватить. По актуальной информации от Генерального штаба ВСУ, на 29 мая враг вывел за пределы Лимана часть своего личного состава.

На Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман,

– говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.