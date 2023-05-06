Россияне вывозят из Энергодара все, что могут: главное из Генштаба ВСУ

Российские оккупанты продолжают вывозить из временно оккупированного Энергодара все, что могут. Так, на предприятии "Электроюгмонтаж-10" уже не осталось ни одного легкового автомобиля.

Генштаб ВСУ также сообщил о том, что у оккупантов низкий уровень морально-психологического состояния личного состава. Так, в одном из подразделений россияне откровенно называют подчиненных "пушечным мясом".

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Что делают оккупанты в Энергодаре

Украинские военные сообщили, что российские оккупанты не перестают грабить украинцев и предприятия на временно оккупированных территориях.

В Энергодаре, по состоянию на 5 мая, на территории предприятия "Электроюгмонтаж-10" не осталось ни одного легкового автомобиля. Разграблен склад, а также вывезено станковое оборудование,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в Генштаб поступают сообщения о низком уровне морально-психологического состояния россиян. Так, в подразделении, которое находится в российском поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом".

"Кроме того, военнослужащие жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также обеспеченность средствами индивидуальной защиты и экипировкой. Около 50% личного состава не имеют возможности оформить платежные карты, имеют опасения, что в случае их гибели их средства не достанутся семьям" , – сообщили в Генштабе.

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Какая ситуация на разных направлениях

Украинские военные рассказали, что за эти сутки противник нанес по Украине 6 ракетных ударов, 25 авиационных ударов и более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате россияне разрушили и повредили частные жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего в течение суток враг совершил более 30 атак,

– рассказали наши военные.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что:

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не выявлено. В Белоруссии на полигонах идет подготовка подразделений территориальной обороны россиян;

направлениях признаков формирования наступательных группировок не выявлено. В Белоруссии на полигонах идет подготовка подразделений территориальной обороны россиян; на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Красный Хутор Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы по некоторым населенным пунктам;

направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Красный Хутор Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы по некоторым населенным пунктам; на Купянском направлении россияне вели напрасные наступательные действия недалеко от населенного пункта Синьковка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Синьковка, Песчаное, Вишневое и Стельмаховка Харьковской области;

направлении россияне вели напрасные наступательные действия недалеко от населенного пункта Синьковка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Синьковка, Песчаное, Вишневое и Стельмаховка Харьковской области; на Лиманском направлении противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне. Вел бесполезные наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области;

направлении противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне. Вел бесполезные наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области; на Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Дальше продолжаются бои в Бахмуте. Россияне пытались напрасно наступать в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. Россия обстреляла Веселое, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области;

направлении враг продолжает наступать. Дальше продолжаются бои в Бахмуте. Россияне пытались напрасно наступать в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. Россия обстреляла Веселое, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области;

направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области; на Марьинском направлении ВСУ отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области;

направлении ВСУ отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области; на Шахтерском направлении наступления не было. Враг обстрелял Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области;

направлении наступления не было. Враг обстрелял Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениях – продолжаются оборонительные действия врага. Россия обстреляла населенные пункты у линии боевого столкновения.

Что касается ситуации в районе Бахмута, то заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что продолжаются бои за город.

Враг пытается вытеснить наши подразделения с позиций и ищет ресурсы для укрепления своих возможностей. Наши воины делают все, чтобы военные задачи обороны Бахмута были выполнены,

– объяснила заместитель Алексея Резникова.

Маляр заверила, что командование восточной группировки войск регулярно работает на месте и оперативно принимает решение.

ВСУ ликвидировали дроны врага

В Генштабе ВСУ рассказали, что в течение суток 6 мая наши военные уничтожили 4 вражеских ударных дрона Shahed-136/131 и 2 разведывательных беспилотника.

В течение дня 6 мая силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожены пять вражеских беспилотников: четыре – оперативно-тактического уровня и один ударный БПЛА типа "Ланцет",

– сообщил командующий Воздушными силами ВСУ.

Николай Олещук предупредил, что Россия активизировала работу дронов разных типов по всей линии фронта.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: