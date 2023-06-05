Россияне создавали иллюзию: "эвакуация" на оккупированной части Запорожья пошла не по плану

Россияне проводили так называемую "эвакуацию" местного населения с прифронтовых территорий Запорожской области в Бердянск и Россию. На самом деле какие-либо действия врага коварны и не имеют никаких хороших намерений. Даже в этой ситуации оккупанты точно не думали о спасении гражданских.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного Совета Сергей Лышенко. Он добавил, что оккупанты разрешали выезжать ограниченному количеству людей.

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Российская "эвакуация" населения из Запорожской области – очередная информационная спецоперация врага. Так, россияне хотели показать, что в Запорожье очень боятся провокаций и контрнаступления ВСУ. Поэтому они якобы организовывали вывоз людей, эвакуировали государственные учреждения, закрывали магазины и т.д.

Однако российская "эвакуация" продолжалась не долго, через два – три дня люди начали возвращаться. Тех, кто поддался панике и выезжал самостоятельно при въезде в Крым, разворачивали и говорили, что в перечне на выезд их нет и заставляли ехать обратно.

Люди через день возвращались и сообщали, что оккупанты не разрешают всем выезжать, а вывозят только избранных,

– сказал депутат Запорожского облсовета.

Оккупанты создавали иллюзию, что они вывозят или эвакуируют местное население. Россияне создали списки людей, которые должны выехать. Они сделали это специально для того, чтобы не парализовать работу на местах и не создавать хаос, а в то же время на местах можно было что-то сделать.

Однако с другой стороны, показывали, что оккупанты убегают. В первую очередь россияне вывозили медийных, публичных людей, работников учебных заведений и медицины. Для того чтобы люди на улице видели, что оккупанты эвакуируются и передавали информацию ВСУ, что якобы враг убегает.

"Хотели создать иллюзию, что вот они сбежали и ВСУ могут идти в контрнаступление. Готовилась засада, но никто не повелся на эти провокации", – отметил Лышенко.

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