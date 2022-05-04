Россияне взяли в плен сурка-прорицателя Тимко: животные на биостанции – под угрозой
Источник:"Суспільне"
Российские захватчики оккупировали биостанцию Харьковского национального университета имени Каразина на территории Великобурлукской общины. Там был "народный метеоролог" Тимко.
Нестеровка с первого дня войны попала в оккупацию. Все сурки – у захватчиков, рассказал заведующий лабораторией экологии Харьковского национального университета имени Каразина Владимир Грубник.
Важно Волонтеры спасли кота, застрявшего на 7 этаже разрушенного дома в Бородянке
В каком состоянии животные
К счастью, все сурки – живы. Грубник отметил, что несмотря на оккупацию, стараются их обеспечивать, там есть наши люди.
В последний раз заведующему давали информацию о состоянии животных на прошлой неделе. Кроме Тимко, на биостанции живут 36 – 38 сурков.
Брошенные собаки ведут себя как волки
Грубник рассказал, что в общине возникли проблемы с собаками. Многие люди выехали и бросили их. Они сбились в стаи. По словам Грубника, теперь они ведут себя круче, чем волки.
Он рассказал, что на прошлой неделе чудом отбили сурков в клетках от собак.
Четыре собаки вытаскивают клетку из-под шеда (конструкция, в которой стоит клетка) и еще две собаки пытаются разорвать саму клетку, чтобы добраться до зверя и съесть его,
– рассказал заведующий.
Выпустить сурков из клеток нельзя, потому что они не выживут на воле. Грубник напомнил, что сурок – это краснокнижный вид. В Украине исчезают угодья, где они могут нормально жить.Важно! Когда люди убегали от российского нашествия, кто-то оставил своих любимцев. Были и потерявшиеся зверьки. Поэтому в Украине создали сайт для поиска найденных или потерянных животных.
Известные прогнозы Тимко
Сурок Тимко является известным народным прорицателем. Он дает климатические прогнозы, животное разбудили 2 февраля. По поверью, если заспанный Тимко увидит свою тень – зима будет затяжной.
Тимко прогнозировал, что в этом году весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной. В 2021 году он не увидел тень, но весна пришла в середине марта.
Оккупанты разбомбили ферму
Россияне 30 апреля запустили снаряды в 2 фермерских хозяйства в Запорожской области. В селе Воздвиженка Пологовского района от взрыва разрушились сооружения и погибли домашние животные.
Смотрите видео, как спасали кота в Бородянке: