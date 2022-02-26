Россияне взорвали нефтебазу на оккупированном Донбассе, чтобы запугать местных

Россияне в субботу, 26 февраля, взорвали нефтебазу в городе Ровеньки на Луганщине. Враг сделал это, чтобы запугать мирное население.

Новость сообщил правозащитник Павел Лысянский. Он рассказал, что перед взрывом на территорию нефтебазы прибыли оккупанты. Там они находились около 40 минут.

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После этого нефтебаза взорвалась. Лысянский отметил: источники сообщили ему, что оккупанты имели задачу дестабилизировать ситуацию и запугать местное население.

Россия специально подрывает объекты инфраструктуры. Захватчики хотят обвинить в этом Украину.

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