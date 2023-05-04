Еженедельно погибают из-за разминирования, – Андрющенко рассказал детали подрыва окупантов

Очевидцы сообщали о громких взрывах в Мариуполе 4 мая. Во время проведения разминирования на "Азовстали" оккупанты обезвредились на своих же минах.

Все потому, что россияне экономят на специалистах по разминированию или на специальных механизмах для этой процедуры, а используют просто человеческий ресурс, который совсем не считают. Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Наш "Азовсталь" мстит за Мариуполь постоянно. Это происходит в принципе еженедельно. На самом деле оккупанты теряют от 2 до 6 человек на территории Азовстали из-за разминирования", – прокомментировал Андрющенко.

Он рассказал, что россияне там пытаются пробиться, ища безопасный путь к подземным укреплениям. Там можно устраивать склады, прятаться, безопасно размещать технику и прочее, несмотря на украинские беспилотники.

Используют ДРНровцев

Разминируя путь вокруг "Азовстали" россияне постоянно наталкиваются на сюрпризы, которые оставил украинский героический гарнизон, или на собственные мины, которыми сами россияне разбрасывались, заметил чиновник.

Он рассказал, что россияне сначала пускают ДНРовцев разменивать территорию, "потом это обычно больница или пакет".

Сегодня это была больница. 4 человека взорвались, снова донецкие подразделения. Они находятся в нашей второй больнице, где часть их госпиталя. Снова не хватает крови и двое из них в очень тяжелом состоянии. Надеемся, что это состояние не улучшится, до утра пусть они с Кобзоном поют, может, вчетвером, уже все вместе,

– заметил говорящий.

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На этот раз россияне натолкнулись действительно на что-то серьезное, ведь взрыв слышали не только вокруг "Азовстали", но и все районы города, рассказал Андрющенко. Возможно, это был ФАБ, который они сбросили и тот не разорвался или что-то подобное.

Это показательно, сколько своих они способны положить просто так. Просто потому, что это дешевле и удобнее, чем пускать отдельные механизмы для разминирования, или специалистов на разминирование, лучше новых наберут, "бабы новых наражают", это же работает,

– добавил советник городского головы Мариуполя.

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