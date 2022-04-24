Россияне за день убили по меньшей мере 5 мирных людей в Донецкой области

Сегодня, 24 апреля, россияне совершили масштабные ракетные обстрелы и бомбардировки украинских городов. Под вражеским огнем оказалась и Донецкая область, где оккупанты снова убили мирных украинцев.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, обстрелы россиян унесли жизни мирных украинцев. К настоящему времени известно о не менее 5 погибших гражданских.

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Погибшие украинцы в Донецкой области

Два украинца погибли от обстрелов россиян в Новоселовке, еще две жертвы в Красногоровке, также известно о жертве в Новомихайловке. Пять человек получили ранения.

Также сообщается, что установить количество погибших из-за обстрелов россиян в Волновахе и Мариуполе невозможно.

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