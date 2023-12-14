Почему Купянск за полгода оказался не по зубам россиянам

Слишком много вопросов о Купянске, особенно после заявления нашего командования.

Скажу коротко. Военные – люди лаконичные, а гражданские, как правило, лаконичность гипертрофируют до уровня апокалиптических выводов, с последующей подготовкой простыней и белых тапочек. Держите себя в руках. Итак.

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Фактор, который все объясняет

После того как на Купянском направлении оккупанты завершили перегруппировку подразделений группы войск "Запад", которая отвечает за эту локацию, а именно сил и средств 18 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса, а также усилили подразделения 79 мотострелкового полка и 11 танкового полка, начался процесс усиленного давления на позиции Сил обороны Украины.

При этом еще с ноября в районе Куземовки, Кривошеевки и Сторожевки размещались подразделения 27 ОМСБр 1 танковой армии, что указывало на неоспоримую активизацию в ближайшее время. Под командование этой бригады не просто так были переданы терморегулирующие вентили из состава 1432 мотострелкового полка, ранее обслуживавшие 2 мотострелковую дивизию все той же 1 танковой армии.

Тогда же, в конце ноября, стало известно, что за контролем всех этих "качественных" изменений в группе войск "Запад" лично следит генерал Никитин, командующий 1 танковой армией.

Также общее количество группы войск "Запад" сегодня составляет:

личный состав – около 65 тысяч бойцов;

танки – 700 единиц (вместо 891, которые необходима для наступательных действий);

ББМ – чуть более 1 000 единиц (вместо необходимых 2 670);

артиллерия ствольная – 650 единиц (вместо 970);

РСЗО – 200 единиц;

Это не самая худшая недоукомплектация среди всех групп войск оккупантов, но все же она ограничивает возможности эффективного прорыва линий обороны противника и продвижения вглубь территорий.

Важно Россия начинает новую войну

Именно этот фактор объясняет, почему, начав наступление на Лимано-Купьянской оси в конце мая – начале июня, россияне за полгода так и не добились существенного результата. При этом они с октября оттягивают наиболее боеспособные ресурсы под Авдеевку из состава группы войск "Центр".

Это говорит о том, что если до Нового года оккупанты не смогут оцепить и захватить Авдеевку, то после него они начнут тянуть ресурс из других групп войск на направлениях. Каких? Запорожского? Херсонского "Днепр"? Нет. Угадайте из какого. Выводы? Не двусмысленны. Не создавайте апокалиптические волны там где это неуместно.