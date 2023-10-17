Пытались закрыть дыры, а потеряли рекордное количество: от какой техники "избавились" оккупанты

Первая половина октября уже завершилась. Так что теперь уместно провести осмотр потерь техники российских оккупантов.

Как ВСУ удалось уничтожить рекордное количество танков врага

Отмечу, что у меня есть скепсис, что в этом месяце будет зафиксирован новый рекорд уничтоженной российской техники, но то, что будет немало вторых и третьих результатов – правда.

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И сразу хотел обратить внимание на показатель уничтоженных за первую половину октября российских танков-263.

Такое количество потерь ОБТ обусловлено тем, что россияне возобновили нерациональные наступательные действия, а танков в их подразделениях примерно столько же, сколько и ББМ, хотя последних должно быть по меньшей мере в 3 раза больше.

Этот дисбаланс вызван дефицитом ББМ в войсках из-за отсутствия технической и технологической возможности ВПК России своевременно компенсировать потери такого типа техники.

Именно по этой причине, применение танков в первом эшелоне в наступлении, не по их основному функционалу, а как затычки не хватающих ББМ, в первой половине октября ОБТ было уничтожено наибольшее количество с ноября 2022 года. А это только половина месяца...

Качество поставляемой россиянам техники ухудшилось

Соответственно ББМ также демонстрируют рост потерь – 394 единицы за полмесяца. Можно говорить, что аналогично танкам с ноября 2022 года было уничтожено наибольшее количество (за исключением августа 2023 года – 408, но это такое).

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В этом месяце вряд ли по артиллерии будет рекорд. Все из-за уменьшения интенсивности внедрения ее российскими войсками и вследствие этого ограничения возможностей контрбатарейной борьбы. Однако второй результат более чем гарантирован.

Автотранспорт – 388 единиц за полмесяца. Вряд ли через месяц будет рекорд, но второй или третий результат за весь период полномасштабной войны – да.

Все эти цифры говорят не только о том, что интенсивность боевых действий по-прежнему сохраняется на очень высоком уровне. Они также показывают, что снижение качества поставляемой оккупантам техники, а также ее количество, создаваемое штатным дисбалансом, не позволяющее выполнять боевые задачи согласно функционалу, приводит к сохранению потерь на достаточно высоком уровне.