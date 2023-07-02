Раз**ать вас всем чем надо, – в Турции россиянин хамил женщинам и кичился убийствами людей

Даже выезжая за пределы России, граждане страны-оккупантки не избавляются от характерных для их государства привычек. Так, на пляже Турции россиянин решил, что может брать все, что захочет, из-за чего разразился конфликт с украинками.

Увидев, что на шезлонге остались только вещи, турист не придумал ничего лучше, чем просто выбросить их, чтобы удобно устроить свои "величественные" бока. Видео конфликта появилось в тиктоке, сообщает 24 Канал.

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Типичное поведение россиян

Долго понежиться под солнцем россиянину не удалось, ведь вернулись украинки. Однако на их возмущение он начал вести себя характерно для россиян – хамить тем, кому сам причинил вред. При этом в своих выражениях слов он не особо подбирал, несмотря на то, что рядом стоял маленький ребенок.

Записывать на видео поведение представителя страны-навоза женщины начали, когда конфликт уже был в разгаре. При этом они потребовали повторить озвученные ранее угрозы. Однако камера никак не заставила россиянина смутиться, поэтому он заявил: "Раз**ать вас всем чем надо, конченые. Невоспитанные твари".

Пересесть на свободный шезлонг рядом россиянин, конечно, не захотел. Лишь удобнее устроился на отобранном месте.

Заметим, что все это время рядом сидела девушка, вероятно, пришедшая вместе с "рашин туристо". Однако она не вмешивалась в конфликт и лишь время от времени улыбалась заявлениям мужчины. В частности, касаемо убийства мирных людей.

Хамством конфликт не ограничился

И если бы все ограничилось только хамством и наглостью, было бы пол беды. Он начал еще и кичиться тем, сколько украинцев якобы лично убил в Украине, а также унижать в целом нацию, против которой его же страна развязала войну.

Слышишь, ты, бл*дь, сколько у тебя "микол" полегло? Что, приехали отдыхать? Лучше бы проспонсировали свою армию. Конченные. Такие же растут (говорилось о ребенке, стоящем рядом – 24 Канал),

– заявил турист из России.

При этом, по словам наглеца, "них*я не понимают" именно украинцы, поэтому он спросил, не "раз**ать ли по политике". Также он небрежно бросил "поехали здесь еще с детьми" и спросил, чего украинцы смеют отдыхать в Турции.

Хотя понятно, что спасать детей от угроз в собственном доме украинцы вынуждены именно из-за таких террористов. Однако, очевидно, как и его государство, россиянин хотел, чтобы умерло чем больше представителей нашей нации, посмевших не склониться перед "величественным" народом страны-навоза.

Спорить с человеком, у которого только оккупантский ветер в голове, смысла немного. Так что украинки позвали охрану. Однако поскольку видео оборвалось, то неизвестно, вышвырнули ли нахала с пляжа.

Оккупант кичился убийствами украинцев: видео