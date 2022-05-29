Россияне задержали в Черном море 2 турецкие рыбацкие лодки, на котором было 12 рыбаков. Они шли в Стамбул, когда их задержали у берегов оккупированного Крыма.

Российские власти конфисковали рыбу и при этом оштрафовали рыбаков на 30 000 долларов. С 18 мая они находятся на подконтрольной России территории и не выходят на связь.

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Что случилось

15 мая две рыбацкие лодки, одна из которых зарегистрирована в Гемлике, а другая в гавани Сарьер, отправились в Черное море. Всего на лодках было 12 рыбаков.

Они охотились у берегов Крыма и выловили около 1500 палтусов. 18 мая лодки подошли ближе к Крыму, после чего вмешался русский военный корабль и задержали рыбаков.

После этого рыбаки позвонили своим родственникам, проинформировав их о ситуации. Известно, что впоследствии рыболовные лодки были доставлены на окраины Севастополя в сопровождении военных кораблей.

Российские власти конфисковали рыбу и лодки и оштрафовали рыбаков на 30 000 долларов. Сообщается, что рыбаки ждали суда на своих лодках, но они пока находятся точно неизвестно.

Реакция Турции

Президент рыболовного кооператива Rumelifeneri Яшар Серт сказал, что обе лодки не зарегистрированы и не имеют лицензии. По его словам, это пиратские лодки, занимающиеся браконьерством.

МИД Турции предпринял дипломатические попытки доставить рыбаков в Турцию. Связаться по телефону с ними не удается.

Недавно страна-агрессорка объявила о зеленых коридорах в Черном море

Недавно Россия цинично объявила, что открыла безопасные маршруты в Черном море для гражданского судоходства, а именно для экспорта зерна из Украины.

Военно-морские силы ВСУ отметили , что информация от России о безопасных маршрутах в Черном море – манипуляция. В ВМС подчеркнули, что действительно безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами. И их гарантами безопасности должны выступить цивилизованные страны.

В добросовестность россиян не поверил Госдепартамент США .

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