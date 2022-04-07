Российские оккупанты в захваченном Энергодаре начали создавать фейковые "органы власти". Сначала якобы собрались 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара".

Пресс-служба Энергоатома сообщила, что там выбрали так называемым главой "администрации города" главного коллаборанта Шевчика. Далее он якобы "уволил" Дмитрия Орлова – законно избранного действующего мэра города – и руководителей и членов исполнительных органов городской власти.

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Ну как уволил – подписал записку всех уволить. Никакой юридической силы и правового смысла эти "решения", конечно, не имеют. На них вообще не стоит и обращать внимания, а тем более – воспринимать серьезно и признавать,

– говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили, что "деяния" Шевчика имеют единственный полезный смысл – формализация коллаборантов и документирование их преступлений. Украинское правосудие не будет медлить.

Также пресс-служба Энергоатома отметила, что результатов так называемого "конкурсного отбора новых руководителей" ждут с нетерпением. Желательно указывать сразу фамилию, паспортные данные и адреса фактического проживания. Это облегчит работу судей и просто неравнодушных горожан.

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