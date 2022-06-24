Россияне захватили Горскую общину на Луганщине, – глава ВА

Российские оккупанты вошли в Горскую общину Луганской области. Там уже устанавливают оккупационный режим.

В окрестностях еще происходят незначительные локальные бои. Однако община – уже под оккупацией. Об этом заявил глава военной администрации Горской общины Андрей Бабченко.

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Несмотря на то, что у Золотого был крепкий укрепрайон, прорыв был в направлении Орехово – Тошковка. Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл, именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого,

– рассказал Бабченко.

Какая ситуация в Горской общине

В населенных пунктах общины остались до 4 тысяч человек. Ситуация очень сложная, ведь в домах нет электричества, воды и газа. 21 июня добраться в Горскую общину стало невозможно. Поэтому гуманитарную помощь в регион не подвозили, также не происходила эвакуация населения. Ведь все дороги были либо оккупированы, либо под постоянными российскими обстрелами.

Бабченко отметил, что, когда началась полномасштабная война, значительная часть общины находилась на линии фронта. Сейчас окрестности общины полностью разрушены, уцелели всего несколько домов.

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Последние новости о боях в Луганской области

Утром 24 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные получили приказ отойти из Северодонецка. Все потому, что россияне уже полностью разрушили позиции ВСУ, находиться на них – смысла нет. Теперь наши защитники должны отойти на укрепленные позиции и оттуда вести бой.

Российские бойцы взяли под контроль Николаевку. В то же время украинским воинам удалось отразить наступление на Лисичанск. Сейчас продолжаются активные бои возле Мирной Долины.

В сторону Лисичанска оккупанты продвигаются из Тошковки и Золотого. Гайдай отметил, что врагу будет сложно захватить Лисичанск из-за ландшафта. Ведь территория города растянута и имеет перепады высот.

Российская армия стягивает в Лисичанск большое количество смертоносной техники. В частности, только из Старобельска выехали 6 установок для запуска ракет "Точка-У".

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